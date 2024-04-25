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Американские власти три года подряд не дают дипломатам России возложить венки у памятника "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

Диппредставитель уточнил, что церемонию возложения венков к мемориалу они осуществляли ранее с партнерами из стран СНГ.

Антонов также напомнил, что в ходе встречи СССР и США на реке Эльбе 25 апреля 1945 года, несмотря на разное представление об устройстве жизни страны смогли переступить через обиды, когда над миром нависла угроза коричневой чумы. В связи с этим дипломат указал на то, что прежние ошибки не нужно повторять.

"Общим долгом должно стать искоренение фашистской заразы, распространившейся на Украине и в ряде европейских государств", – объяснил Антонов.

Ранее главный советник департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев сообщил, что США отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову. Причины такого решения при этом не уточняются.

