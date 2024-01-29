США не выдали визу главе делегации РФ для участия в сессии спецкомитета ООН – МИД

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США отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ главе делегации России, специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову. Об этом сообщил главный советник департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев.

Перед тем как сообщить об этом, дипломат заявил, что хотел бы зачитать текст выступления Люкманова.

"Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии", – цитирует его ТАСС.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что большую часть американских виз для российской делегации на мероприятия Совета безопасности ООН уже выдали. Тогда он выразил надежду, что визы будут выданы всем, на кого они были запрошены.

