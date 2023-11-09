Визы США для участия в саммите АТЭС пока выдали не всем представителям РФ – Захарова

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Еще не все представители РФ получили визы для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"До саммита остается менее недели. И до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее Соединенные Штаты передали приглашения на саммит всем участникам АТЭС, в том числе и России.

При этом в американском Госдепартаменте уверены, что Владимир Путин не приедет на саммит в Сан-Франциско. По мнению представителя ведомства, американская сторона соблюдает свои обязательства по приему гостей форума. Однако США учитывают санкции в отношении некоторых лиц при рассылке приглашений.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона будет представлена "должным образом".