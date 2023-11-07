США пригласили на саммит в Сан-Франциско всех участников АТЭС, включая РФ

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Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе и России. Об этом заявил Мэтт Мюррей – старшее должностное лицо США в АТЭС.

"Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что США будут выступать в роли хозяев встречи, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы. Мюррей особенно подчеркнул, что это учитывает в том числе наложенные США санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва своевременно сообщит о своем формате участия в саммите.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отдельно указал, что в деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция. По его словам, попытка обусловить санкциями рассылку приглашений является прямым нарушением международных обязательств.