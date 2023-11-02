В Кремле своевременно сообщат, кто представит Россию на саммите АТЭС

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Москва своевременно сообщит о своем формате участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско, США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы своевременно об этом сообщим", – отметил он в ответ на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что США работают над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на ноябрьском саммите АТЭС. Госдеп уточнил, что саммит пройдет с учетом санкций и местного законодательства. При этом представитель ведомства не смог поделиться информацией об участниках из России.

В американском Госдепартаменте уверены, что Владимир Путин не приедет на саммит в Сан-Франциско. По мнению представителя ведомства, американская сторона соблюдает свои обязательства по приему гостей форума. Однако США учитывают санкции в отношении некоторых лиц при рассылке приглашений.

При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что в деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция. Решение вопроса о составе делегации является прерогативой России, и Москва примет решение, исходя из практической целесообразности.

Антонов также назвал американские санкции несостоятельными и заявил, что попытка обусловить ими рассылку приглашений является прямым нарушением международных обязательств.

При этом в ходе предстоящего международного мероприятия может пройти встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе контактов американской администрации с главой МИД Китая Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать этот вопрос.

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