США будут работать для обеспечения участия РФ на АТЭС с учетом санкций

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США работают над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США сообщает РИА Новости.

"Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию", – заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США и учитывать санкции. Представитель ведомства также заявил, что на данный момент Госдеп не располагает информацией относительно участников предстоящего мероприятия и не может сказать, кто будет представлять Россию на саммите.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон исходит из того, что Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. По мнению Миллера, американская сторона соблюдает свои обязательства по приему гостей форума, однако США учитывают санкции в отношении некоторых лиц при рассылке приглашений.