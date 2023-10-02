США исходят из того, что Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско

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Вашингтон исходит из того, что Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Он не будет в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно (рассуждать. – Прим. ред.) на этот счет", – передает ТАСС его слова.

По мнению Миллер, американская сторона соблюдает свои обязательства по приему гостей форума. Однако он подчеркнул, что США учитывают санкции в отношении некоторых лиц при рассылке приглашений.

Представитель Госдепа также отметил, что его бы удивило, если бы Путин захотел посетить данное мероприятие.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Соединенные Штаты по двусторонним каналам донесли до РФ, что Вашингтон не будет приглашать ряд лидеров, в том числе Владимира Путина, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Подобное решение в США объяснили наличием санкционных ограничений в отношении этих лиц. Бердыев отметил, что Москва направила запрос Вашингтону с призывом выполнять свои обязанности страны – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому президенту.



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