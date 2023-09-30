Россия до сих пор не получила приглашение от США на саммит АТЭС – посол Антонов

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Российская сторона до сих пор не получила официальное приглашение от Вашингтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

По словам дипломата, американская администрация все еще не дает четкого ответа по этому вопросу и всячески уклоняется от добросовестного выполнения своих функций в качестве председателя АТЭС.

Антонов призвал американские власти обеспечить доступ делегаций на саммит АТЭС. Он также заявил, что вряд ли назревающий шатдаун правительства США можно рассматривать как отговорку для невыполнения международных обязательств.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что Соединенные Штаты по двусторонним каналам донесли до РФ, что Вашингтон не будет приглашать ряд лидеров, в том числе Владимира Путина, на саммит АТЭС.

Подобное решение, по словам Бердыева, в США объяснили наличием санкционных ограничений в отношении данных лидеров.

До этого Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия РФ в работе форума.