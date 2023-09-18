Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за инцидента с российскими журналистами на G20

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

МИД РФ вызвало посла Франции Пьера Леви, выразив протест из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона перед саммитом "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Об этом сказано на сайте ведомства.

В МИД РФ назвали недружественными действия Парижа, не предоставившего возможность журналистам выполнить их прямые обязанности. Тем самым Франция нарушила принцип свободы СМИ, подчеркнули в министерстве.

"Отказ организаторов принести извинения за свои действия вновь свидетельствует о намерении Франции придерживаться режима сегрегации в отношении российских СМИ", – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что Париж должен перестать "навешивать ярлыки", а также придерживаться в отношении российских СМИ того же отношения, которое проявляет Москва по отношению к журналистам из Франции.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия и ее партнеры на саммите G20 пресекли попытки Запада "украинизировать" повестку встречи. Отмечается, что была четко зафиксирована множественность вооруженных конфликтов на планете, а также призывы к их мирному урегулированию при помощи диалога и усилий дипломатии на основе всей полноты целей и принципов Устава ООН.

В Италии заявили, что не планируют соблюдать регламент ЕК по отношению к россиянам