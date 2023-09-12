В МИД РФ заявили о пресечении попытки "украинизировать" работу G20

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Россия и ее партнеры на саммите G20 пресекли попытки Запада "украинизировать" повестку встречи. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Отмечается, что была четко отфиксирована множественность вооруженных конфликтов на планете, а также призывы к их мирному урегулированию при помощи диалога и усилий дипломатии на основе всей полноты целей и принципов Устава ООН.

Помимо этого, РФ подтвердила планы оставаться гарантом поставок удобрений, энергоносителей и продовольствия, а также наращивать экономическую кооперацию с дружественными партнерами из числа стран мирового большинства, в особенности по линии БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН и ШОС.

В дипведомстве объяснили, что в этом плане имеют в виду активную опору на возможности флагманской внешнеполитической инициативы Владимира Путина – Большого евразийского партнерства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G20 – это не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта. Представители Большой двадцатки признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине.

Британская газета Financial Times, в свою очередь, сообщила, что итоговая декларация саммита G20 стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20