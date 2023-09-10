Макрон заявил, что от саммита G20 не стоит ждать подвижек по украинскому вопросу

Фото: AP Photo//Manish Swarup

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G20 – это не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи. Слова французского лидера передает РИА Новости.

"Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией на Украине. Это не то место, где произошел бы дипломатический прогресс в этом вопросе", – отметил Макрон.

Ранее британская газета Financial Times заявила о том, что итоговая декларация саммита G20 стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Как отметила FT, формулировки итоговой декларации говорят об отсутствии единой позиции в поддержку Киева среди западных стран.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров позитивно оценил результаты встречи. Он отметил, что саммит "двадцатки" в Нью-Дели стал переломным, а Западу не удалось "украинизировать" повестку встречи. Помимо этого, Лавров отметил, что итоги встречи G20 придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО.