Сергей Лавров положительно оценил результаты саммита "Группы двадцати"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил результаты саммита "Большой двадцатки" (G20) на пресс-конференции по итогам встречи. Он отметил, что группа переживает внутреннюю реформу. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что саммит "двадцатки" в Нью-Дели стал переломным. По словам главы российского МИД, Западу не удалось "украинизировать" повестку встречи. Помимо этого, Лавров отметил, что итоги встречи G20 придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО.

"В кругу развивающихся членов "двадцатки" налицо правильное понимание происходящего на Украине", – подчеркнул глава российского МИД.

Лавров отметил, что "двадцатка" переживает внутреннюю реформу. Прежде всего это проявляется в существенной активизации членов "Группы двадцати" от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях.

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что саммит "Группы двадцати" (G20) придаст очень серьезный импульс по реформе Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО).

"В декларации сформулированы задачи реформы и Международного валютного фонда, где давно уже, если по-честному квоты и голоса поделить, у американцев не будет блокирующего билета, который сохраняется искусственно", – отметил министр.

Также Лавров подчеркнул, что онлайн-саммит G20, скорее всего, состоится до конца ноября.

Ранее британская газета Financial Times заявила, что итоговая декларация саммита G20 в Индии, стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. Британское издание отмечает, что формулировки итоговой декларации G20, посвященные украинскому конфликту, говорят об отсутствии единой позиции западных стран.