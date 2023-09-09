Риши Сунак назвал хорошими результаты саммита G20, а язык коммюнике жестким

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал успешными результаты саммита Большой двадцатки (G20). При этом он отметил, что язык итогового коммюнике по отношению к России был жестким. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Риши Сунака, изоляция России на саммите "очевидна" из-за того, что на полях встречи не присутствовал президент России Владимир Путин.

"В итоговом коммюнике использован очень жесткий язык по поводу нелегальной войны России на Украине", – отметил Сунак.

Британский премьер отметил, что хотел обратить внимание на кризис продовольствия, который, по словам Сунака, негативно сказывается на миллионах людей. Он призвал Россию вернуться к зерновой сделке, чтобы "накормить" людей.

"Это чувство разделили другие лидеры за столом переговоров, я говорил с ними об этом, эта тема поднималась. Это жесткий язык, отражающий влияние войны на цены на продовольствие и продовольственную безопасность и призывающий Россию вернуться в черноморскую зерновую инициативу", – подчеркнул Сунак.

Ранее сообщалось, что в 34-страничном документе лидеры Группы двадцати (G20) признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, заметив, что "дипломатия и диалог имеют решающее значение». Также в тексте документа говорится, что страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН.