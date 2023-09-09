Шерпа РФ в G20 назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных за историю группы

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Саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели оказался одним из самых сложных за всю историю группы. Такое мнение озвучила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

"Это был, наверное, один из самых сложных саммитов <...> за почти пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Заняло согласование декларации практически 20 дней", – цитирует ее ТАСС.

По словам Лукаш, наибольшие трудности вызвала тема украинского конфликта, однако тут большую роль сыграла единая позиция стран БРИКС и их партнеров. В итоге государства G20 договорились о едином подходе к решению любых конфликтов в мире.

Ранее стало известно, что страны "Большой двадцатки" согласовали итоговую декларацию, в которой признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине.

