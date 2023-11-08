Песков заявил, что РФ представят на саммите АТЭС "на должном уровне"

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Россия будет представлена "должным образом" на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Сан-Франциско.

Ранее США передали приглашения на саммит всем участникам АТЭС, в том числе и России. Песков до этого отмечал, что Москва своевременно сообщит о своем формате участия в мероприятии.

В американском Госдепартаменте уверены, что Владимир Путин не приедет на саммит в Сан-Франциско. По мнению представителя ведомства, американская сторона соблюдает свои обязательства по приему гостей форума. Однако США учитывают санкции в отношении некоторых лиц при рассылке приглашений.