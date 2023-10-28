Байден может провести переговоры с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

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В ходе контактов американкой администрации с главой МИД Китая Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявила представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге по итогам встреч с китайским министром в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

По ее словам, на возможной встрече главы двух государств могут обсудить стратегические намерения в отношениях США и Китая.

Вместе с тем переговоры американских должностных лиц с Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину, отметила представитель администрации США. Тем не менее она выразила надежду, что дипломатические контакты между США и КНР будут расширяться.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И ряд вопросов, по которым между двумя странами существуют различные разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

До этого министр иностранных дел КНР заявил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию.