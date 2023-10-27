Фото: depositphotos/jackmalipan

Китайские представители не будут принимать участие в октябрьской встрече на Мальте, которая будет посвящена вопросам реализации киевской "формулы мира". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на форум могут приехать делегации из стран G7, Турции, Индии, ЮАР и Катара. Некоторые государства, например, Бразилия и Чили, могут принять участие во встрече в формате онлайн.

В статье издания отмечается, что отсутствие китайских делегатов станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего проекта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Владимира Зеленского является "абсолютно нереализуемой", об этом знают все.

Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью", которая основывается на том, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.