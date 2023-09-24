24 сентября, 10:30Политика
Экс-разведчик ВС США заявил, что "формула мира" Зеленского является нелепой
Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci
"Формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского является нелепой. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил в эфире шоу The Jimmy Dore Show.
Он уточнил, что требования, которые назвал президент Украины на своем выступлении в Совбезе ООН, полностью совпадают с позицией Вашингтона.
"Зеленский представил нелепый план мира", – отметил Риттер.
Экс-разведчик добавил, что особенно это касается требования возвращения украинских границ 1991 года. По мнению Риттера, этого не произойдет даже с учетом всех санкций и давления на Москву со стороны Вашингтона.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира" Зеленского нереализуемой. Он заявил, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.
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