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"Формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского является нелепой. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил в эфире шоу The Jimmy Dore Show.

Он уточнил, что требования, которые назвал президент Украины на своем выступлении в Совбезе ООН, полностью совпадают с позицией Вашингтона.

"Зеленский представил нелепый план мира", – отметил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что особенно это касается требования возвращения украинских границ 1991 года. По мнению Риттера, этого не произойдет даже с учетом всех санкций и давления на Москву со стороны Вашингтона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира" Зеленского нереализуемой. Он заявил, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.

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