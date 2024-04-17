Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в своем телеграм-канале пожелал успехов на новом месте бывшему заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.

"Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу. 13 лет он занимался в Москве строительством", – написал Собянин.

Мэр напомнил, что под руководством Бочкарева в городе строились станции метро, дороги, образовательные и медицинские учреждения. По его словам, экс-вице-мэр внес огромный вклад в развитие столицы.

Ранее Собянин освободил Бочкарева от должности. Его функции, согласно указу мэра, будет выполнять Владимир Ефимов. До этого он занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, указом Собянина Мария Багреева была назначена заместителем мэра Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития.

