РИА Новости: учебную мину "Лепесток" нашли возле дома в Москве

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Обнаруженный неподалеку от жилого дома на северо-востоке Москвы предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток", не представлял опасности, так как был учебным. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичных экстренных служб.

Похожий на противопехотную мину нажимного действия предмет нашли возле дома на улице Хачатуряна. СМИ сообщали, что место огородили и вызвали саперов.

Ранее шесть артиллерийских снарядов и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в горокруге Истра. Взрывотехники прибыли на место, идентифицировали снаряды и обезвредили их, соблюдая технику безопасности.

