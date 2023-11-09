Семь боеприпасов времен ВОВ обезвредили в горокруге Истре

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Шесть артиллерийский снарядов и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в горокруге Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Там уточнили, что в "Систему-112" позвонил местный житель и сообщил, что нашел около деревни Лужки семь взрывоопасных предметов.

Взрывотехники прибыли на место, идентифицировали снаряды и обезвредили их, соблюдая технику безопасности.

Ранее сообщалось, что пятиклассник смоленской школы № 14 принес на урок гранату времен ВОВ. Сотрудники образовательного учреждения сразу вынесли опасный предмет во двор и вызвали оперативные службы.

Как рассказала директор школы Анастасия Самсонова, школьник сделал это не со зла. Она объяснила, что гранату мальчик нашел в клумбе возле дома и принес на урок, чтобы пополнить экспозицию школьного музея.

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