09 ноября, 22:24Происшествия
Семь боеприпасов времен ВОВ обезвредили в горокруге Истре
Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
Шесть артиллерийский снарядов и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в горокруге Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".
Там уточнили, что в "Систему-112" позвонил местный житель и сообщил, что нашел около деревни Лужки семь взрывоопасных предметов.
Взрывотехники прибыли на место, идентифицировали снаряды и обезвредили их, соблюдая технику безопасности.
Ранее сообщалось, что пятиклассник смоленской школы № 14 принес на урок гранату времен ВОВ. Сотрудники образовательного учреждения сразу вынесли опасный предмет во двор и вызвали оперативные службы.
Как рассказала директор школы Анастасия Самсонова, школьник сделал это не со зла. Она объяснила, что гранату мальчик нашел в клумбе возле дома и принес на урок, чтобы пополнить экспозицию школьного музея.
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