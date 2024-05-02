Глава Тюменской области: уровень воды в Ишиме у села Викулова будет расти еще неделю

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Уровень воды в реке Ишим у села Викулова в Тюменской области будет расти еще неделю и может достичь на пике 12 метров, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

По его словам, такие прогнозы дают гидрологи. На месте в связи с этим усиливают группировку спасателей с лодками.

По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в Ишиме достиг 1 133 сантиметров. При этом критический уровень воды в этом районе – 1 000 сантиметров.

Ранее Александр Моор сообщил, что паводок на Ишиме сместился к селу Викулову, максимальный уровень воды ожидается 8–9 мая. В Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек, в зоне потенциального подтопления находятся около 7 тысяч человек.

В Абатском районе Тюменской области напряженная паводковая обстановка сохранится до 15 мая. 27 апреля в одноименном селе была объявлена экстренная эвакуация.

