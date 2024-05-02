02 мая, 07:56Происшествия
Уровень воды в Ишиме у тюменского села Викулова за сутки вырос на 69 см
Фото: МЧС России
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 69 сантиметров и по состоянию на 06:00 по московскому времени составил 1 129 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра областного правительства.
Границей "опасного явления" считается уровень воды в 1 000 сантиметров.
Согласно данным губернатора региона Александра Моора, паводок на Ишиме сместился к селу Викулову, максимальный уровень воды ожидается 8–9 мая.
В Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек, в зоне потенциального подтопления находятся около 7 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Абатском районе Тюменской области напряженная паводковая обстановка сохранится до 15 мая. 27 апреля в одноименном селе была объявлена экстренная эвакуация.
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