Уровень воды в Ишиме у тюменского села Викулова за сутки вырос на 69 см

Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 69 сантиметров и по состоянию на 06:00 по московскому времени составил 1 129 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра областного правительства.

Границей "опасного явления" считается уровень воды в 1 000 сантиметров.

Согласно данным губернатора региона Александра Моора, паводок на Ишиме сместился к селу Викулову, максимальный уровень воды ожидается 8–9 мая.

В Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек, в зоне потенциального подтопления находятся около 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Абатском районе Тюменской области напряженная паводковая обстановка сохранится до 15 мая. 27 апреля в одноименном селе была объявлена экстренная эвакуация.

