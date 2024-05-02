Участки для более 40 многоквартирных домов поставлены на кадастровый учет с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С января по март 2024 года на кадастровый учет в Москве поставили участки для 44 многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В первом квартале 2024 года на кадастровый учет поставили участки общей площадью 32,2 гектара", – цитируют Ефимова на сайте столичного Стройкомплекса.

Подобная возможность позволяет владельцам помещений оформить общедолевую собственность на землю и использовать прилегающую к дому территорию по своему усмотрению. Однако собственники должны соблюдать установленные законом ограничения, в том числе допускать на территорию пожарную технику, полицейский транспорт и другие экстренные службы.

С 2019 года город выполняет постановку земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет за счет бюджета. Это происходит после обращений собственников жилых и нежилых помещений в доме.

"В столице уже отмежевана практически вся территория многоквартирной жилой застройки. Всего с 2019 года определены границы земельных участков площадью 8,7 тысячи гектаров, на которых находится около 3,7 тысячи многоквартирных домов", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

После постановки на кадастровый учет каждый владелец получат право долевой собственности на участок. Право регистрируют в столичном управлении Росреестра.

Руководитель ведомства Игорь Майданов пояснил, что заявление может подать правообладатель или его законный представитель. При регистрации в Единый государственный реестр недвижимости запись вносится один раз без указания имен собственников помещений и размеров их долей. Размер пошлины за регистрацию составляет 200 рублей.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2023 года столичные власти утвердили 234 проекта межевания в жилых кварталах. Мера распространилась на 143 многоквартирных дома, которые находятся на участках площадью более 550 гектаров.

