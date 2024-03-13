Россиянам рассказали о новых правилах перепланировки и регистрации жилья в 2024 году

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С 1 апреля текущего года вступит силу Федеральный закон от 19.12.2023 № 608-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", в связи с чем будет упорядочен процесс проведения перепланировки квартир и изменения статуса помещений с жилого на нежилое и наоборот. Теперь процедура перевода помещения будет считаться завершенной после внесения информации о смене статуса в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом гендиректор кадрового агентства Алексей Подпалый сообщил Life.ru.

Он объяснил, что у многих собственников жилья в многоквартирных домах (МКД) возникает потребность в перепланировке жилища. Новые законы уточняют регламенты и определяют момент завершения этих процессов, добавил он.

По его словам, для перевода помещения из жилого в нежилое и наоборот не нужно никакого переустройства. А документ, подтверждающий принятие решения об изменении статуса, является основанием для внесения корректировки в сведения ЕГРН. Кроме того, теперь не нужно формировать проект, если изменений во внутренней планировке не было, уточнил эксперт.

Отмечается, что органы местного самоуправления согласовывают перевод и перепланировку помещения в многоквартирном доме. Затем в течение пяти рабочих дней с даты подписания акта они будут обязаны направить в орган регистрации заявление в электронном виде об осуществлении кадастрового учета или кадастрового учета и госрегистрации права заявителя на перепланированное помещение. Ко всему этому также должны прикладываться документы, в том числе сведения об уплате заявителем госпошлины.

Юрист Евгений Корнеев указал, что сейчас срок согласования составляет 45 дней. По новым нормам процесс пойдет быстрее, кроме того, закон уточняет термин "перепланировка" – это любое изменение границ, площади или образование новых помещений, объяснил специалист.

По информации издания, раньше в статье 25 Жилищного кодекса РФ не раскрывалось, что представляет собой проведение работ по планировке и их результат, также не указывалось на необходимость внесений изменений в ЕГРН.

Что же касается определения переустройства помещения в многоквартирном доме, то оно представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующих внесения изменений в техпаспорт помещения в МКД. После окончания работ заявитель отправляет уведомление об этом в орган, который осуществляет согласование, говорится в материале.

Если сделана перепланировка, то к такому уведомлению прилагается технический план переделанного помещения. Также переустройство и (или) перепланировка жилья в МКД подтверждаются актом приемочной комиссии.

Как объяснил старший управляющий партнер одной из юридических компаний Петр Гусятников, теперь россиянам будет проще согласовать перепланировку, поскольку в законе появились конкретные сроки. Отныне приемочная комиссия должна утвердить акт в течение 30 дней, сказал он.

В то же время он отметил, что согласования отныне потребуют и незначительные изменения (расширение дверного проема, демонтаж встроенных шкафов, выделение в комнате гардеробной и другие).

Подпалый уточнил, что переустройство помещения в МКД считается завершенным со дня утверждения акта, а перепланировка – со дня внесения изменений в сведения ЕГРН. Гусятников подчеркнул, что если собственник сделал перепланировку тайно и никому об этом не сказал, то об этом все равно могут узнать. Например, если по вызову пришел сантехник и заметил, что перепланировка квартиры отличается от стандартной, то он может заявить об этом в жилищную инспекцию или управляющую компанию, а дальше с этим будут разбираться надзорные органы, уточнил юрист.

Так, продолжил он, штраф для физлиц за незаконную перепланировку составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц – от 40 до 50 тысяч. Если надзорные органы зафиксируют факт незаконной перепланировки, то они потребуют или оформить все документы, или привести помещение в изначальное состояние. При отказе собственника на него могут подать в суд и даже продать собственность с торгов, подытожил Гусятников.

Ранее депутаты ГД утвердили во втором чтении инициативу о запрете посуточной сдачи квартиры при отсутствии в ней приборов учета используемых ресурсов. Отмечается, что предложение было представлено для закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

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