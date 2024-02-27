Россиянам рассказали, как принимать квартиры по новым правилам в 2024 году

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Новые правила приемки квартир в новостройках в этом году фактически вернули механизм, который действовал ранее. В частности, сейчас недостатки выявляются не в передаточном акте, а в акте осмотра, пишет "Газета.ру" со ссылкой на юриста Ирину Сизову.

Вместе с тем были увеличены сроки устранения недостатков застройщика до 60 дней. До этого на подобное отводилось 45 дней, что часто было недостаточно для качественной работы. Помимо этого, по новым правилам застройщик может информировать дольщика по электронной почте или в мессенджерах, отметила Сизова.

Эксперт уточнила, что при существенных нарушениях можно отказаться от приемки квартиры, при незначительных – нет. При этом новый закон не конкретизирует критерии, что становится причиной путаницы, поделилась она.

"Вместе с тем, в 2022 году кабмин ввел некий аналог досудебной экспертизы, когда на стадии приемки объекта необходимо привлекать эксперта, который одновременно фиксирует недостатки и решает вопрос об их существенности", – отметила специалист.

Она также рассказала о большой разнице между простой констатацией факта недостатков, описанных экспертом в акте осмотра, и подробно обоснованным и полноценным заключением. С помощью последнего документа суд способен оперативно разрешить спор без назначения собственной экспертизы, отметила Сизова.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками в стране. По его словам, власти приняли решение, кому предоставить жилье, а кому – выплатить компенсации. Все выплаты осуществят в течение нескольких месяцев, заключил он.

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