В РФ предложили два раза в год проверять исполнение договора пожизненной ренты

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Государство должно контролировать процесс оформления договора пожизненной ренты, обычно такой документ подписывается одиноким пожилым человеком без наследников. Об этом пишет RT со ссылкой на специалиста по гражданскому и международному праву Марию Ярмуш.

Плательщик пожизненной ренты становится собственником квартиры, которая находится под ограничением, сделанным в части отчуждения этого объекта третьим лицом без согласия рентополучателя, уточнила она.

"Но люди с возрастом теряют когнитивные способности. Кто-то переносит инсульт, у кого-то в силу каких-то соматических заболеваний головной мозг работает не так, как работал даже до того, как он заключал договор", – пояснила Ярмуш.

В этой связи государственный контроль этой сферы очень необходим, добавила эксперт. По ее словам, договор пожизненной ренты может быть в любой момент оспорен рентополучателем в судебном порядке в случае неисполнения условий.

При этом, продолжила Ярмуш, представитель старшего поколения по тем или иным причинам может не иметь возможности начать данную процедуру. Плательщик, в свою очередь, может не выполнять условия договора, прекратить рентные платежи, отправить этого человека в частные пансионаты с минимальным содержанием и так далее.

Поэтому есть целесообразность в том, что государство в лице органов соцзащиты могло бы два раза в год проверять, исполняются ли условия договора, заключила она.

Ранее в РФ предложили сделать государственные органы постоянным третейским наблюдателем в вопросе оформления пожизненной ренты. Соответствующий проект депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова. Вместе с тем он выступил с идеей осуществлять составление и соблюдение договора о ренте под постоянным надзором социальных служб.