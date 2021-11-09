Эксперты рассказали, как мошенники воруют недвижимость

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Если был утерян документ, удостоверяющий личность, или документы на квартиру, ими могут воспользоваться мошенники, чтобы незаконно составить доверенность и по ней совершить сделку, которая лишит прав на жилплощадь, рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Владимир Бирюков, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Однако, считает специалист, предотвратить сделку с использованием поддельных документов можно. Так, необходимо в Единый государственный реестр недвижимости внести запись о невозможности госрегистрации перехода, ограничения, прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия.

"Если кто-то без вас по доверенности предоставит на регистрацию документы о купле-продаже, дарении и другом в отношении вашей недвижимости, то их не будут рассматривать, а вернут заявителю", – объяснил эксперт.

Также среди мошеннических уловок – фальшивая электронная подпись. Злоумышленники могут онлайн подать документы на перерегистрацию прав собственности на жилье с помощью такой подписи.

Специалист напомнил, что, чтобы избежать такого хода преступников, следует всего лишь проверить, указана ли в ЕГРН актуальная электронная подпись. Когда в Росреестр поступают документы на перерегистрацию прав собственности, владельца жилья всегда уведомляют об этом, а именно – отправляют письмо на почту. Если такое сообщение пришло, но подачи документов со стороны гражданина не было, необходимо обратиться в Росреестр и заявить об отмене сделки.

Кроме того, россиян предупредили и об аферистах среди риелторов, жертвами которых чаще всего становятся собственники жилья пожилого возраста или люди с проблемами со здоровьем. По словам юриста юридического консалтингового центра Александра Петрова, таких граждан могут просто запугать злоумышленники и вынудить подписать любой договор.

"Приведу пример. Пожилой человек решил оформить договор ренты с пожизненным содержанием на знакомого ему человека, доверился ему, а тот вместо договора ренты дал ему на подпись договор купли-продажи, который в итоге был подписан и зарегистрирован в Росреестре. В итоге право собственности на квартиру перешло к мошеннику", – рассказал Петров.

Отмечается, что также человек может купить квартиру у афериста, при этом не зная об этом. Чтобы подобного не произошло, эксперты советуют перед покупкой жилья заказать выписку из ЕГРН о главных характеристиках и зарегистрированных правах на приобретаемый объект недвижимости. Уточняется, что выписку можно запросить в МФЦ или на официальном сайте Росреестра.

После ее получения необходимо проверить, совпадают ли ФИО в выписке ЕГРН и в паспорте продавца и нет ли у жилья других собственников. Если потенциальный продавец владеет только долей, то за осуществлением государственной регистрации перехода права нужно обратиться всем собственникам недвижимости.

Также специалисты рекомендуют проверить, не принадлежат ли права полностью или частично ребенку. Если такое выявлено, то продавец должен предоставить разрешение органов опеки и попечительства на продажу объекта недвижимости.

Эксперт советует заказать и выписку о переходе прав на объект недвижимости.

"В ней обратите внимание на то, как часто переходили права собственности на объект недвижимости. Сделки с недвижимостью не должны проходить на регулярной основе, а промежуток между переходом права не должен быть слишком коротким. Удостоверьтесь, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников", – пояснил Бирюков.

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