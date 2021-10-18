Москалькова заявила о большом числе жалоб на мошенничество в сфере оборота жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России увеличилось число жалоб, связанных с мошенничеством в сфере оборота жилья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Хочу особо обратить внимание на роль нотариата в сфере оборота жилья. У меня очень много обращений, связанных с тем, что мошенники наказали людей, неискушенных в тонкостях юриспруденции, лишили их жилья", – цитирует ее РИА Новости.

Москалькова добавила, что поддерживает повышение роли нотариата в сфере оборота жилья.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры в новостройках продолжат расти в РФ в ноябре, так как спрос на них остается высоким. Покупателей также привлекает и ключевая ставка ЦБ. Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов рассказал, что рынок не успокоится, пока не прибавит 10% к средней стоимости метра.

