Москалькова заявила о большом числе жалоб на мошенничество в сфере оборота жилья

13:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России увеличилось число жалоб, связанных с мошенничеством в сфере оборота жилья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Хочу особо обратить внимание на роль нотариата в сфере оборота жилья. У меня очень много обращений, связанных с тем, что мошенники наказали людей, неискушенных в тонкостях юриспруденции, лишили их жилья", – цитирует ее РИА Новости.
Москалькова добавила, что поддерживает повышение роли нотариата в сфере оборота жилья.
Ранее сообщалось, что цены на квартиры в новостройках продолжат расти в РФ в ноябре, так как спрос на них остается высоким. Покупателей также привлекает и ключевая ставка ЦБ. Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов рассказал, что рынок не успокоится, пока не прибавит 10% к средней стоимости метра.
В Москве вырастет налог на квартиры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: