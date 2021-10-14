Россиянам рассказали, как увеличить стоимость квартиры при продаже

09:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве квартира с обновленным ремонтом может увеличить стоимость недвижимости. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы аналитического центра Est-a-Tet.
По словам специалистов, используя недорогие дизайнерские решения, можно придать квартире современный вид и увеличить ее стоимость на 7–10 процентов.
"Главное – выстроить экономику, чтобы затраты не оказались выше суммы, на которую планируется повысить цену", – отметили эксперты.
При этом, по наблюдениям аналитиков, покупатели предпочитают нейтральные варианты отделки.
Сделать ремонт в квартире также может быть выгодно в случае, когда объект нужно выделить среди аналогичных вариантов. В этом случае срок продажи может сократиться, добавили в Est-a-Tet.
Также гражданам рекомендовали учитывать состояние самого дома. В некоторых случаях делать ремонт нет смысла из-за плохого состояния здания.
Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки.
В частности, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. По словам эксперта, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.
Продажи апартаментов в Москве за полгода выросли в два раза
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