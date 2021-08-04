Эксперты рассказали, что нужно обязательно спросить у продавца жилья

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Эксперты рассказали, что нужно обязательно узнать у продавца квартиры при ее покупке, чтобы не потерять деньги после переезда. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, необходимо понимать, что продавец может намеренно отвечать на некоторые вопросы в уклончивой манере. В связи с этим важно уметь правильно их формулировать.

"Так, если вы напрямую спросите, менялась ли в квартире проводка, то со стопроцентной вероятностью услышите, что да, но это не будет гарантировать, что так и было в действительности. Лучше задать вопрос так: "Какая у вас проводка: медная или алюминиевая? Как давно вы ее меняли?" (алюминиевая менее долговечна и более склонна к нагреванию при перегрузках)", – посоветовала управляющий партнер риелторской компании Надежда Коркка.

Необходимо узнать, кто является собственниками квартиры и есть ли среди них несовершеннолетние. Кроме того, в случае если владельцев несколько, то нужно узнать, все ли из них дали согласие на сделку.

"Сколько человек зарегистрированы в квартире и когда они готовы выписаться? Если это не прояснить, вы рискуете купить лот "с людьми", которых потом придется снимать с регистрационного учета в судебном порядке", – предупредила Коркка.

Также важно узнать историю квартиры, и не была ли она приобретена в браке.

"Как именно было получено право владения жильем? Квартира, полученная по наследству, может впоследствии преподнести неприятные сюрпризы (могут появиться наследники, которые в суде докажут, что их права были нарушены)", – подчеркнула Коркка.

При покупке следует уточнить у продавца тип сделки, а именно альтернативная она или прямая. Это связано с тем, что часто квартиры выставляют на продажу с целью переехать в новую, однако в случае, если владелец не успел подобрать себе другой вариант, покупатель может ждать заселения довольно долго.

В свою очередь, эксперт по недвижимости и психолог Андрей Смирнов порекомендовал спрашивать у владельца дополнительные документы, включая справку из психоневрологического и наркологического диспансеров.

Также обязательно надо узнать у продавца стоимость коммунальных услуг, поскольку она может сильно отличаться от той, которая выходила в предыдущем месте жительства. В связи с этим необходимо попросить продавца показать соответствующие квитанции.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала об опасностях приобретения жилья по переуступке прав. По словам эксперта, до момента окончательной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет.

Переуступкой прав или договором цессии называется покупка жилья в здании, которое находится в стадии строительства. Специалист отметила, что купить квартиру в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юрлиц и паевых фондов.