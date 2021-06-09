Эксперт рассказала, безопасно ли покупать квартиру с прописанными в ней людьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Покупка квартиры с прописанными в ней людьми может быть как безопасной, так и сопряженной с некоторыми рисками. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на владельца агентства недвижимости Ксению Аверс.

Она пояснила, что если квартира продается с торгов за долги по решению суда, то в ней вероятнее всего проживает бывший владелец. Просто так выселить человека из единственного жилья непросто, а процесс может тянуться годами.

Максимальные риски у тех, кто приобретает недвижимость с зарегистрированными в ней несовершеннолетними. В никуда их выписать крайне проблематично, отметила Аверс.

Непростая ситуация и с временно выбывшими людьми, уточнила специалист. По ее словам, если прописанный в момент продажи недвижимости служит в армии или отбывает наказание в местах заключения, вернувшись, он имеет право оспорить сделку. Из-за подобных скрытых рисков важно не только проверять текущую выписку о зарегистрированных лицах, но и просить у продавца архивную выписку по объекту, где будет видна вся история квартиры.

Ситуация отличается, если приобретается квартира, продавцы которой подбирают себе альтернативу и планируют после сделки одновременно выписаться и прописаться в новом жилье. В этом случае безопасными являются расчеты через ячейку или банковский аккредитив. Продавец получает средства лишь после того, как покажет документ о выписке из квартиры.

В отдельную ячейку закладывают сумму, которой хватит для выписки людей в судебном порядке. Обычно она составляет порядка 200 тысяч рублей за каждого прописанного. Если бывшие владельцы не снимаются с регистрации, покупатель забирает средства и может использовать их, чтобы нанять адвоката. Для продавцов это значительная сумма, так что обычно все успевают выписаться из жилья, подчеркнула эксперт.

Аверс заключила, что перед приобретением жилья важно понять, из-за чего прописанные люди не выписались, а также уточнить юридические основания для выписки.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала об опасностях приобретения жилья по переуступке прав. По словам эксперта, до момента окончательной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет.