Цены на новостройки в Москве установили новый рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За год цены на новостройки в старых границах столицы увеличились почти на четверть, тем самым установив новый рекорд – почти 406 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Knight Frank.
"При этом общая площадь предложения составила 1,86 миллиона квадратных метров и обновила минимальное значение за последние пять с половиной лет", – приводит заявление компании РИА Новости.
Кроме того, первичное жилье в старых границах за последний квартал увеличилось в цене на 12,6%. Такую динамику в Knight Frank связали с перераспределением структуры предложения.
Также на 5% увеличилась доля более дорогой недвижимости бизнес-класса, элитный сегмент остался на уровне 18%, а доля массового жилья сократилась до 42%.
Специалисты ожидают, что во втором квартале рост цен продолжится и сохранится активный спрос. Аналитики также полагают, что цена может замедлить свой рост при существенном росте предложения.
"Если же программа господдержки и субсидирования ипотеки не будет продлена, то показатели спроса и цен могут в очередной раз побить рекорды в последние месяцы действия льготной ипотеки, объем предложения также будет зависеть от пополнения рынка новыми проектами и корпусами", – говорится в сообщении.
Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры. Варианты оказались неожиданными: выбрать жилье в неблагополучном районе или рядом с тюрьмой. Специалист добавил, что близость с промышленными зонами также послужит поводом попросить скидку у арендодателя.
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