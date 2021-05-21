Цены на новостройки в Москве установили новый рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За год цены на новостройки в старых границах столицы увеличились почти на четверть, тем самым установив новый рекорд – почти 406 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Knight Frank.

"При этом общая площадь предложения составила 1,86 миллиона квадратных метров и обновила минимальное значение за последние пять с половиной лет", – приводит заявление компании РИА Новости.

Кроме того, первичное жилье в старых границах за последний квартал увеличилось в цене на 12,6%. Такую динамику в Knight Frank связали с перераспределением структуры предложения.

Также на 5% увеличилась доля более дорогой недвижимости бизнес-класса, элитный сегмент остался на уровне 18%, а доля массового жилья сократилась до 42%.

Специалисты ожидают, что во втором квартале рост цен продолжится и сохранится активный спрос. Аналитики также полагают, что цена может замедлить свой рост при существенном росте предложения.

"Если же программа господдержки и субсидирования ипотеки не будет продлена, то показатели спроса и цен могут в очередной раз побить рекорды в последние месяцы действия льготной ипотеки, объем предложения также будет зависеть от пополнения рынка новыми проектами и корпусами", – говорится в сообщении.

Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры. Варианты оказались неожиданными: выбрать жилье в неблагополучном районе или рядом с тюрьмой. Специалист добавил, что близость с промышленными зонами также послужит поводом попросить скидку у арендодателя.