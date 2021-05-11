Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

09:16

Специалист назвал единственный способ выгодно купить квартиру в РФ

экономика недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риелтор Алексей Силантьев рассказал о способе выгодной покупки квартиры в России, сообщает "Парламентская газета".

По его словам, нужно рассмотреть за наименьшее время как можно больше вариантов, чтобы застолбить оптимальный для себя. Эксперт отметил, что на российском рынке очень быстро принимаются решения о сделках, так как между покупателями идет соревнование за выгоду.

"Победит в нем тот, кто успеет первым найти и застолбить свой вариант. Если вы действительно хотите найти хорошее жилье за приемлемые деньги, то отложите в сторону другие дела и сосредоточьтесь на подборе квартиры", – отметил Силантьев.

Специалист предупредил, что честных скидок на рынке недвижимости не бывает. Если у квартиры низкая цена в сравнении с жильем по соседству с аналогичной планировкой, то это может говорить о скрытых недостатках.

Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать