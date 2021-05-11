Специалист назвал единственный способ выгодно купить квартиру в РФ

09:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Риелтор Алексей Силантьев рассказал о способе выгодной покупки квартиры в России, сообщает "Парламентская газета".
По его словам, нужно рассмотреть за наименьшее время как можно больше вариантов, чтобы застолбить оптимальный для себя. Эксперт отметил, что на российском рынке очень быстро принимаются решения о сделках, так как между покупателями идет соревнование за выгоду.
"Победит в нем тот, кто успеет первым найти и застолбить свой вариант. Если вы действительно хотите найти хорошее жилье за приемлемые деньги, то отложите в сторону другие дела и сосредоточьтесь на подборе квартиры", – отметил Силантьев.
Специалист предупредил, что честных скидок на рынке недвижимости не бывает. Если у квартиры низкая цена в сравнении с жильем по соседству с аналогичной планировкой, то это может говорить о скрытых недостатках.
Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры.
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