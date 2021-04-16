Риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Умение драться может стать значимым доводом в спорах с арендодателем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Российской гильдии риелторов Игоря Горского.

Он отметил, что мериться силой придется в случаях, если квартира располагается в неблагополучном районе, в который заселяют преступные элементы.

"Вы зашли в парадную, она там вся раскуроченная, расписанная чем-то. Говорите: "Слушайте, здесь просто опасно находиться, но я такой крутой каратист, я все равно готов жить в этой парадной, искать себе приключения, но цена должна быть поменьше, я тут по вечерам тренироваться буду", – рассказал специалист.

Он также добавил, что расположение квартиры рядом с тюрьмой позволит поспособствовать снижению арендной платы, как и повышенная концентрация неадекватных соседей.

Кроме того, причинами сбить цену могут быть некачественный ремонт или нахождение жилья на крайних этажах. Помимо этого, близость с промышленными зонами также послужит поводом попросить скидку у арендодателя, отметил специалист.

Ранее управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка назвала признаки хозяев, у которых опасно покупать недвижимость.

По ее словам, стоит отказаться от сделки с опекунами или родственниками психически нездоровых собственников. В день заключения сделки они могут сообщить об ухудшении самочувствия собственников. Затем может выясниться, что владельцы вовсе не хотели продавать жилье, поэтому соглашение признается недействительным.