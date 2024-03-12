12 марта, 15:27Политика
Госдума запретила сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы утвердили во втором чтении правительственную инициативу, которой запрещается посуточный наем квартиры, если в ней нет приборов учета используемых ресурсов. Это следует из документов в базе данных нижней палаты парламента.
Из текста следует, что собственник вправе предоставить во владение или пользование жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения:
- соблюдения прав и законных интересов соседей;
- правил пользования жилыми помещениями;
- правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Это касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Инициатива была представлена для закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.
В феврале депутат ГД Сергей Колунов выступил с идеей обязать владельцев частных домов устанавливать датчики газа. С его слов, взрывы бытового газа в стране стали чаще происходить не в многоквартирных, а в частных домах. Парламентарий призвал внести в нормативные правовые акты изменения, которые могли бы обязать собственников или подрядчиков устанавливать датчики газа в домах.
Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Махачкале
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