Госдума запретила сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков

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Депутаты Госдумы утвердили во втором чтении правительственную инициативу, которой запрещается посуточный наем квартиры, если в ней нет приборов учета используемых ресурсов. Это следует из документов в базе данных нижней палаты парламента.

Из текста следует, что собственник вправе предоставить во владение или пользование жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения:

соблюдения прав и законных интересов соседей;

правил пользования жилыми помещениями;

правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Это касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Инициатива была представлена для закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

В феврале депутат ГД Сергей Колунов выступил с идеей обязать владельцев частных домов устанавливать датчики газа. С его слов, взрывы бытового газа в стране стали чаще происходить не в многоквартирных, а в частных домах. Парламентарий призвал внести в нормативные правовые акты изменения, которые могли бы обязать собственников или подрядчиков устанавливать датчики газа в домах.

Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Махачкале