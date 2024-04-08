Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа

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Владимир Путин распорядился назначить генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа, который был воссоздан в феврале. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Попов будет освобожден от прежней должности и займет новую на 5 лет.

26 февраля Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В состав Московского военного округа вошли Москва, а также Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская и другие области.

В состав Ленинградского округа вошли Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области.

До этого российский лидер объяснил воссоздание Ленинградского военного округа. По его словам, причиной тому стало решение Финляндии вступить в НАТО.

