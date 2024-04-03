Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Генеральным директором Российского научного фонда сроком на пять лет стал Владимир Беспалов. Соответствующий указ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Российский научный фонд – это некоммерческая организация, которую учредили для финансовой поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, а также подготовки научных кадров. Кроме того, РНФ занимается развитием коллективов, занимающих лидирующие позиции в науке.

Беспалов является членом-корреспондентом Российской академии наук. С 2016-го работал ректором Национального исследовательского университета МИЭТ.

Ранее в СМИ писали, что экс-глава "Интер РАО" Борис Ковальчук получил должность замглавы Контрольного управления президента. В марте он покинул пост гендиректора "Интер РАО", председателем которого был с 2009 года.