Депутаты от ЛДПР предложили разрешить использовать маткапитал с момента рождения ребенка

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Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребенка. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас воспользоваться возможностью можно после исполнения трех лет ребенку, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга, оплату услуг школьного образования и других. Однако невозможность улучшить жилищные условия за счет маткапитала до определенного времени влечет за собой ухудшение качества жизни семей, уверены депутаты.

"Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами", – следует из пояснительной записки к документу.

Ранее депутаты ГД разработали законопроект о повышении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье. Они предложили увеличить размер маткапитала с 1 февраля 2025 года до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей – на второго и третьего ребенка при условии, что ранее право на допмеры господдержки не возникло.

