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Намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке по Крымскому мосту является оскалом террористов. С таким заявлением выступил председатель комитета парламента Крыма по народной дипломатии Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости.

До этого украинский дипломат опубликовал коллаж, содержащий картинки с изображением "шести основных типов мостов на 2024 год". Надписью "Керченские мосты" на коллаже обозначено пустое место.

"Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть", – подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что представители киевского режима развалили Украину и теперь желают разрушить инфраструктурные объекты соседней страны.

"Пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей", – резюмировал он.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Киев может попытаться нанести удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, получая финансовую поддержку США.

До этого СМИ со ссылкой на украинские источники писали, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля 2024 года.

