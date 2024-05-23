Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 23 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в столице в четверг, 23 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса, по области – от 17 до 22 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 4 градусов, а в Подмосковье – до 1 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что 23 мая завершится период, когда средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 3–4 градуса.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что купальный сезон на юге РФ можно открывать в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, а в центральной части страны – через несколько недель.