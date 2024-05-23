Ветеринар Кузина: в заболеваниях домашних черепах всегда виноваты владельцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неправильное содержание и некорректный уход могут грозить домашней черепахе большим количеством серьезных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

23 мая во всем мире отмечается День черепахи. По словам эксперта, в целом российский климат для рептилий непривычен, поэтому за ними нужен особый уход. При этом определить по внешним признакам, что черепахе нужна помощь, часто практически невозможно, и нередко питомцы поступают в клиники уже в критическом состоянии.



Надежда Кузина специалист по экзотическим животным, ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Черепахи – это животные, которых забрали из естественной среды обитания, и дома для них нужно создать подобие природы, комфортный климат. К сожалению, часто это не соблюдается. Именно нарушение условий содержания приводит к широкому спектру болезней. Например, в живой природе заболевания, связанные с возрастом, развиваются у сухопутных черепах после 50 лет, а в домашних условиях гораздо раньше.

Кузина добавила, что, по статистике, в заболеваниях черепах всегда виноваты владельцы. Она предупредила, что, если пренебрегать специальным уходом, у питомца может развиться большое количество сложных заболеваний, в том числе средний отит, абсцессы, анорексия, дерматит, конъюнктивит, пневмония и почечная недостаточность. Кроме того, всегда есть риск, что сухопутная черепаха съест с пола грязь или окажется под ногой человека, а пресноводная – заболеет от нехватки тепла либо загрязнения аквариума.

Ветеринар подчеркнула, что в большем уходе нуждаются именно пресноводные. Большинство из них хоть и адаптируются к умеренному климату, замедляя метаболизм из-за низкой температуры окружающей среды, но все же не могут самостоятельно обеспечить себе нужные условия для комфортной жизни.

Этим видам рептилий нужен просторный террариум с пространством для плавания и островком, где можно погреться под лампой. Хозяева должны постоянно следить за климатом и чистотой: установить аппаратуру для фильтрации и нагрева, регулярно менять воду.

"Кроме того, водных реже берут в руки, а это снижает вероятность раннего выявления симптомов болезни", – добавила Кузина.

В свою очередь, сухопутные менее прихотливы в уходе, но тоже нуждаются в постоянном наблюдении. В частности, им нужно вовремя проводить коррекцию "клюва": если роговые пластины пасти переросли, они будут мешать рептилии нормально питаться, заметила эксперт.

Кузина подчеркнула, что в целом при отсутствии жалоб любую черепаху нужно возить к врачу раз в полгода или год: питомца осмотрят, возьмут анализы на паразитов, простейших и бактериальные инфекции.

Если же у животного появились какие-либо симптомы, ветврач-герпетолог возьмет пробы для лабораторных исследований и после установки точного диагноза назначит лечение. При этом вакцинировать рептилий не нужно, но можно обработать от простейших и паразитов – сделать это можно только после обследования и под контролем ветеринара, заключила эксперт.

Ранее Надежда Кузина рассказала, как в Москве лечат экзотических домашних животных. По ее словам, вместо обычного наркоза для кошек и собак врачи используют наркозно-дыхательный аппарат для ингаляционной анестезии. А для лечения зубов грызунам нужна специальная стоматологическая техника.