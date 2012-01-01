Ветеринар Ивайкина рассказала, как защитить домашних животных от падения из окна

Каждый год с приходом тепла ветклиники заполняют коты и кошки, упавшие с высоты: чаще всего причиной становятся открытые и не защищенные специальными сетками окна в квартирах. О том, как обезопасить домашних животных от страшных падений, – в материале Москвы 24.



Шанс выжить

Больше половины питомцев – примерно 6 из 10 – погибают при получении высотных травм, рассказала Москве 24 ветеринарный врач и заведующая ветучастком "Отрадное" Светлана Ивайкина.

"При падении с высоты они получают так называемые политравмы: переломы, ушибы и нарушения целостности внутренних органов, кровотечения, черепно-мозговые травмы и так далее", – отметила она, добавив, что многих кошек хозяева не могут быстро найти возле дома, так как в шоковом состоянии питомцы убегают и прячутся.



Светлана Ивайкина ветеринарный врач и заведующая ветучастком "Отрадное" Не всегда даже высота этажа является определяющим аспектом по травмам, а вот покрытие (асфальт, земля, гравий), деревья, ограды под окнами могут сыграть решающую роль и усугубить повреждения.

Будущее животного зависит от максимально быстрой и правильной транспортировки до клиники, характера травмы, места падения и везения. Иногда врачам удается спасти даже "безнадежных" пациентов, но нередко они остаются инвалидами и требуют постоянного наблюдения, предупредила врач.

Спасение кошки – дело рук человека

Самый надежный способ уберечь питомца от падений – специальные защитные сетки. При этом часто хозяева пренебрегают этой мерой безопасности, так как уверены, что именно их питомец очень умный и сам не полезет в открытое окно. Как раз эта мысль и приводит к печальным последствиям, уверена Ивайкина.





Светлана Ивайкина ветеринарный врач и заведующая ветучастком "Отрадное" Также есть заблуждение, что можно открыть окно и следить за питомцем, не давая ему даже сесть на подоконник. Увы: достаточно секунды, чтобы кошка выпрыгнула в окно.

Вертикальное проветривание тоже не вариант, заметила ветеринар: в таком положении окно становится смертельной ловушкой, в которой гибнет немало питомцев. При попытке прыгнуть или залезть в приоткрытую створку кошка потом не может выбраться из "треугольника": не хватает опоры, когтями зацепиться за пластик не получается. И чем дольше питомец находится в таком положении (например, оставшись в пустой квартире, пока хозяева на работе), тем опаснее.

"Наступает нарушение кровообращения и в конечном итоге – некроз тканей (синдром длительного сдавливания), нарушается проводимость нервного импульса. Как только животное будет освобождено, продукты распада из отмерших тканей попадут в общий кровоток. Наступит состояние интоксикации организма и прямая угроза гибели животного", — объяснила врач.

Если кошка все же упала с высоты, важно незамедлительно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, ведь у питомца могут быть не только внешние, но и внутренние травмы, которые не видны невооруженным глазом. Животное нужно аккуратно поместить в переноску, обеспечить приток свежего воздуха, укрыть теплым пледом, а также постараться минимизировать хаотичное перемещение кошки по переноске. В свою очередь, в самой ветклинике нужно сразу сообщить администратору, что случай экстренный, заключила Ивайкина.

В Москве круглосуточно работает телефонная линия госветслужбы +7(495) 612-04-25. Операторы ответят на вопросы о домашних питомцах, запишут на прием к ветврачу, а также сориентируют, как действовать в экстренной ситуации.