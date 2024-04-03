Ветеринар Шеляков рассказал, как защитить кошек от клещей

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Капли на холку являются самым эффективным методом защиты кошек от клещей, сообщает News.ru со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

По словам эксперта, брызгалки на все тело не помогут, так как кошки – чистоплотные существа и часто вылизываются.

"Ошейники от клещей для них не подойдут. Кошки могут гулять, прыгать с ветки на ветку и случайно застрять. Таблеток для них нет", – добавил Шеляков.

Ранее энтомолог Илья Гомыранов сообщил, что с апреля начнется сезон активности клещей в Москве и Подмосковье. Клещи в поисках пищи активно нападают на людей и животных, когда температура воздуха составляет 7–10 градусов тепла.



