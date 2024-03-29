Инфекционист рассказала, как защититься от клещей

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Репелленты и закрытая одежда помогут защититься от клещей. Об этом Москве 24 рассказала врач-инфекционист ИКБ 1 София Русанова.

Она напомнила, что иксодовые клещи переносят две очень опасные инфекции – боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит.

"Энцефалит – это тяжелое заболевание с поражением центральной нервной системы, которое в ряде случаев может привести к инвалидности и летальному исходу. Боррелиоз при отсутствии лечения грозит различными осложнениями со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата", – рассказала специалист.

В основном клещи живут в кустарниках и высокой траве. Они могут напасть на человека на дачном участке или в лесополосе. По словам специалиста, нельзя выделить какую-то отдельную категорию людей, которые чаще остальных сталкиваются с такой проблемой. В группе риска находятся все. Чтобы избежать присасывания клеща и как результат опасных для жизни последствий, при выезде на природу необходимо придерживаться определенных правил.





София Русанова врач-инфекционист Одежда должна быть герметичной, с резинками на рукавах и штанинах. Помогут платки и высоко поднятые воротники. Также нужно применять репелленты для себя и питомцев. После посещения лесополосы или дачного участка осматриваем себя и тех, с кем вы были вместе, в том числе и животных.

Если клещ все-таки присосался, необходимо снять его. При наличии навыков можно сделать это самостоятельно либо обратиться в медицинское учреждение.

"После того как вас укусил клещ и даже если вы самостоятельно его сняли, желательно все равно прийти к врачу за консультацией. Потому что врач сможет дать рекомендации по лечению, а в ряде случаев – назначить введение противоклещевого иммуноглобулина", – объясняет Русанова.

Единственной специфической профилактикой является вакцинация против клещевого энцефалита, которая проводится трехкратно. Прививки от боррелиоза не существует.

"Противопоказания выявляются при осмотре перед вакцинацией. При имеющихся хронических заболеваниях можно посоветоваться с профильным специалистом", – заключила инфекционист.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о том, что в ближайшие две недели в регионе начнется сезон клещей. Отмечается, что эти кровососущие активно нападают на животных и людей, когда на улице устанавливается теплая погода в пределах 7–10 градусов.

