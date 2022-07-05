Энтомолог рассказал, как по коже определить заражение опасной инфекцией от клеща

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что красное пятно после укуса клеща может свидетельствовать о развитии боррелиоза, который также называют болезнью Лайма.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что в нынешнем сезоне активности клещей от их укусов в стране скончались 17 человек. В общей сложности в 2022 году были зафиксированы 171 499 случаев присасывания паразитов.

По словам Марьинского, клещи являются переносчиками таких инфекций, как боррелиоз и энцефалит. В некоторых случаях заражение после укуса паразита можно определить по внешним признакам.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ При болезни Лайма место укуса через некоторое время начинает краснеть. Там появляется красное пятно, которое называется мигрирующей эритемой. Оно так называется, потому что может уменьшаться и увеличиваться в размерах, а также немного перемещаться по телу.

Если пятно проступило, вероятность того, что у человека развивается болезнь Лайма, очень высока, предупредил энтомолог. Однако данный признак может появляться не всегда, а лишь в 50% случаев. Поэтому ориентироваться на наличие или отсутствие пятна при постановке диагноза не стоит, говорит эксперт.

"При энцефалите же место укуса никак не выдает заражения", – продолжает специалист.

По словам энтомолога, самый лучший способ определить, является ли клещ переносчиком опасного заболевания, – как можно быстрее вытащить его и сдать на анализ. После осмотра паразита специалисты смогут точно ответить на этот вопрос, а врач подберет необходимое лечение.

"В случае с энцефалитом вероятность благоприятного исхода значительно выше, если начать лечить до проявления симптомов. С боррелиозом – то же самое", – заключил Марьинский.

В Роспотребнадзоре рекомендуют по возможности сохранить извлеченного из кожи клеща в неповрежденном состоянии. Его следует поместить вместе с кусочком влажной ваты в закрытый крышкой контейнер для анализов. Если довезти материал до лаборатории в тот же день нет возможности, то его нужно оставить в двери холодильника при температуре 4 градуса. Хранить таким образом клеща можно не больше трех суток.

Ранее биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал, что клещей способен отпугнуть запах масла эвкалипта лимонного. На его основе производятся репеллентные средства, уточнил эксперт. Более того, если паразит проползет по пропитанной этим маслом ткани, то может умереть.