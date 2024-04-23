Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошек

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Ветеринары назвали 12 принципов составления рациона кошки, которые помогут избежать преждевременной смерти питомца. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам экспертов, рацион кошек должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов и включать в себя мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пища должна быть теплой, не горячей и не холодной. Также важно, чтобы у питомца всегда была свежая вода в чистой поилке.

Ветеринары посоветовали нарезать мясо для кошек на куски подходящего размера для удобного жевания и глотания. Также в рацион питомца можно добавлять мясной фарш.

Несмотря на то что кошки могут употреблять овощи и крупы, эти продукты не являются необходимыми для их выживания. Специалисты рекомендуют давать эту еду в ограниченном количестве.

Эксперты уточнили, что порции для котов обычно больше, чем для кошек. Однако в период беременности и кормления котят количество пищи для кошки нужно увеличить.

Однако для стерилизованных кошек необходимо, наоборот, уменьшить объем порций, чтобы избежать ожирения у питомцев. Пожилых животных также нужно ограничить в еде, чтобы предотвратить набор лишнего веса. После кормления несъеденную пищу следует убирать, а миску промывать, заключили специалисты.

Ранее ветеринар Юлия Богданова рассказала, что самыми частыми у кошек являются заболевания мочевыделительной системы: мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность. Возникают они чаще всего из-за неправильного питания, гормональных сбоев и генетической предрасположенности. Специалист посоветовала покупать кошкам качественный корм и следить за состоянием полости рта питомцев, приучать их к чистке зубов.