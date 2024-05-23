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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава области призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами: в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Находящимся на улице Гладков посоветовал спуститься в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Ранее один человек погиб и еще один оказался ранен при обстреле ВСУ села Беленькое в Белгородской области. Погибший мужчина получил серьезные множественные осколочные ранения, а пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

До этого украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен российскими силами противовоздушной обороны над Навлинским районом Брянской области.