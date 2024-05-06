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06 мая, 11:45

Безопасность

Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений с соединениями ЮВО и силами ВМФ

Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений с соединениями ЮВО и силами ВМФ

ВС РФ отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия

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Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями Южного военного округа и силами ВМФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Мероприятие направлено на поддержание готовности личного состава и техники в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России, добавили в Минобороны РФ.

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