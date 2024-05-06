Глава МИД Белоруссии считает, что контингент НАТО может остаться в Сувалкском коридоре

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Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Учения в Литве совместно с военными из США, Польши и Португалии начались в конце апреля. Сувалкским коридором называется участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров, на данных учениях отрабатывается защита данной территории.

"Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", – приводит слова Алейника РИА Новости.

Глава МИД Белоруссии назвал очевидным фактом, что часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что польская армия массово перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.